CNAIR a desemnat castigatorul pentru lucrarile de proiectare si executie a lotului 1 din A0, sectorul Nord.

Stiri pe aceeasi tema

- ”Constructia Autostrazii Sibiu-Fagaras intra in linie dreapta ! CNAIR a finalizat in aceasta dupa amiaza incarcarea in sistem si transmiterea catre ANAP a documentatiilor pentru atribuirea contractelor necesare proiectarii si executiei celor 4 tronsoane ale acestei autostrazi (68,05 km)”, a transmis,…

- Saptamina trecuta, Direcția generala locativ-comunala și amenajare din capitala a inceput lucrarile de dezinfecție și deratizare in subsoluri și camere de acumulare a deșeurilor. S-a intervenit in 137 de blocuri de locuit din sectorul Ciocana, pe o suprafața de circa 80 de mii de metri patrați. Saptamina…

- ​CFR Infrastructura a desemnat compania care va executa lucrarile de modernizare a liniei de 39 km dintre Caransebeș și Lugoj, pentru viteze maxime de 160 km/h. Cele mai rapide trenuri fac 40 de minute, cu o viteza medie de sub 60 km/h. Acum 20 de ani trenurile IC parcurgeau distanța in doar 26 de minute.

- Parcarea din strada Anghel Saligny – zona blocurilor D1, D2, D3, cartier Prundu – va fi reabilitata in maximum 3 luni! Astazi, 14 iunie, a fost semnat contractul de proiectare și execuție pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare strada Anghel Saligny – zona blocurilor D1, D2, D3, cartier Prundu”.…

- Primarul general al Capitalei Nicusor Dan a anuntat, miercuri, ca a semnat contractul de servicii de proiectare si executie pentru continuarea si finalizarea proiectului de reabilitare a bulevardului Aerogarii, inclusiv a liniilor de tramvai. Lucrarile vor dura 6 luni, iar valoarea contractului este…

- Caștigatorul licitației pentru introducerea iluminatului public in Parcul Botanic mai are doar un pas pana poate demara lucrarile. Municipalitatea a emis autorizația pentru demararea lucrarilor. Atat lucrarile de proiectare, cat și cele de execuție sunt finanțate din fonduri europene. Parcul sau Gradina…

- ”Pentru continuarea lucrarilor la pasajul care supratraverseaza A2 in zona km 13+330, se inchide traficul rutier pe sectorul cuprins intre km 13+300 si km 13+360, Calea II, sensul Constanta – Bucuresti, in aceasta noapte, in intervalul orar 22:00 – 05:00”, a transmis, luni, CNAIR. Sursa citata aprecizat…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a transmis, joi, ca a fost desemnat castigatorul pentru proiectarea si executia sectiunii trei din Autostrada Sibiu-Pitesti. Potrivit oficialului, sectiunea Cornetu-Tigveni are o lungime de 37,4 km.