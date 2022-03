CNAIR a decis câştigătorul contractului de construire a lotului 3, Pietroasele - Buzău, al autostrăzii A3 Ploieşti - Buzău CNAIR a decis castigatorul contractului de construire a lotului 3, Pietroasele - Buzau, al autostrazii A3 Ploiesti - Buzau, in valoare de aproape 950 de milioane de lei fara TVA, cu o durata de executie de 20 de luni, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

"Ofertantul desemnat castigator este Asocierea DRUM ASFALT SRL (lider de asociere) – ILGAZ INSAAT TICARET A.S. – OPR ASFALT SRL – OBRAS PUBLICAS Y RAGADIOS SA – TRAMECO SA, cu pretul de 947.745.642,28 Lei fara TVA. Durata de executie a contractului este de 20 de luni", anunta CNAIR.

