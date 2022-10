”CTE CNAIR a avizat astazi indicatorii tehnico-economici pentru Autostrada A8 (sectiunile finantate prin PNRR)”, a anuntat, vineri, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Sectiunile finantate prin PNRR sunt Sectiunea I: Targu Mures – Miercurea Nirajului, care are 25 de km si Sectiunea III: Leghin – Targu Neamt, in lungime de 30 de kilometri. ”Este un pas extrem de important pentru lansarea in licitatie anul acesta a contractelor pentru proiectarea si executia primilor 55 de km din Autostrada Unirii (A8)”, a transmis Pistol. The post CNAIR a avizat indicatorii tehnico-economici…