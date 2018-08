Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a achizitionat servicii de intretinere a drumurilor pentru Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov, in valoare de 27,6 milioane de lei (5,93 milioane de euro), fara TVA, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic…

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, alocarea sumei de 212,15 milioane de lei pentru efectuarea unor lucrari de refacere a infrastructurii locale din 28 de județe afectate de cantitațile foarte mari de precipitații care au generat inundații, alunecari de teren, au afectat infrastructura hidrotehnica,…

- Un numar de 14 localitati din judetul Brasov solicita Guvernului peste 10 milioane de lei pentru efectuarea unor lucrari la poduri, podete, strazi, drumuri comunale si judetene distruse total sau partial de inundatiile produse in urma precipitatiilor cazute in perioada 28 iunie – 5 iulie, a informat…

- Autostrazile din Romania vor fi deschise doar daca trec un nou test. CNAIR a achiziționat un aparat pentru masurarea texturii și rugozitații drumurilor. Directorul general adjunct al Directiei Generale de Dezvoltare Infrastructura Rutiera, Sorin Scarlat a declarat ca echipamentul GRIPTESTER si pendulul…

- Pana la finele anului, Directia Mecanizare a CNAIR urmeaza sa mai receptioneze 125 de autoutilitare speciale mixte cu tractiune 4X2, in valoare de aproximativ 12,7 milioane lei, fara TVA. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a cumparat 214 autoutilitare noi, din care…

- CNAIR SA a achizitionat inca 214 autoutilitare noi, destinate intretinerii drumurilor. Potrivit CNAIR, din cele 214 autoutilitare, 100 sunt dotate cu tractiune 4X4 , iar valoarea totala achizitiei este de aproximativ 26,4 milioane de lei fara TVA. "Pana la finalul acestui an, Directia Mecanizare a CNAIR…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta, marti, ca a receptionat 7 masini de marcaj rutier, in valoare de 3,1 milioane de lei, dupa ce pana in prezent a depins in totalitate de contractele pentru executia de marcaje rutiere incheiate cu operatori privati.…

- Vești bune pentru calitatea drumurilor din zona de vest a Romaniei. Angajații DRDP Timișoara primesc de la Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere un lot de patru autobasculante nou-nouțe. Deci, ei vor putea sa munceasca mai cu sport la intreținerea drumurilor naționale…