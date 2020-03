Aurora Economu s-a retras din firma Ecoreca Food Services

In cadrul Adunarii Generale a Asociatilor societatii Ecoreca Food Services SRL, cu sediul in Constanta, s a luat hotararea cu nr. 7 din data de 22 ianuarie 2020, decizia fiind recent publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.Elena Carabasu, in calitate de asociat si administrator, si… [citeste mai departe]