Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a primit 11 oferte pentru constructia Sectiunii 2 Boita - Cornetu a Autostrazii Sibiu - Pitesti, iar in cadrul procedurii de "licitatie restransa" institutia va selecta un numar de maximum 6 ofertanti care vor depune oferte tehnice si financiare in etapa a II-a a procedurii de achizitie publica.



Potrivit unui comunicat al CNAIR, remis marti AGERPRES, cei 11 ofertanti sunt: Asocierea Aktor SA- Rizzani de Eccher (Grecia-Italia), Astaldi Spa (Italia), Asocierea China Communications Construction Company LTD - Drum Asfalt…