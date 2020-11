Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naționala Aeroporturi București (CNAB) anunța ca de luni circulația in zona Aeroportului Henri Conda revine la normal, dupa redeschiderea bretelei principale de acces dinspre DN1.Potrivit unui anunț al CNAB, breteaua principala de acces va fi redeschisa circulației luni, la ora 10.00.…

- Circulația rutiera pe podul Tudor Vladimirescu din municipiul Iași va suferi modificari. Conform anunțului companiei care realizeaza lucrarile, devierile traficului vor surveni intrucat in perioada imediat urmatoare va fi turnata placa de beton peste obiectivul de infrastructura menționat. Circulația…

- Circulatia rutiera va fi inchisa, miercuri si joi, pe timpul noptii, pe DN 7, in Pasajul Bascov, pentru desfasurarea unor lucrari la sistemul de iluminat stradal, potrivit news.ro.Citește și: Victor Ponta trage semnalul de alarma: Daca nu o facem acum – pana in 2024 va mai exista Romania?…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, astazi, in funcție de condițiile meteorologice, pe DN 7 Ramnicu Valcea-Sibiu, se vor executa lucrari care vor afecta traficul rutier dupa cum urmeaza:- DN 7 km 166+400 - km 179+000 pe raza localitațiilor Budești-…

- Astfel, incepand de miercuri, cei care ajung in Romania dintr-o tara aflata pe lista galbena trebuie sa intre in carantina. Sunt 49 de tari unde numarul de imbolnaviri raportat la suta de mii de locuitori este mai mare decat la noi. In aceste conditii, cei de la ″Aeroportul Henri Coanda″⁣, au luat deja…

- Vineri, 18.09.2020, incepand cu ora 18:00, se va deschjde circulatia rutiera pe sectorul de autostrada Iernut - Chetani in lungime de 17,9 km. Acest sector face parte din Autostrada Transilvania, Sectiunea 2A, Ogra - Campia Turzii, Lot 2, km 3+600 - km 21+500. Constructorul acestui tr ...

- Pe portiunea cuprinsa intre bulevardul Tomis si strada Mircea cel Batran a bulevardului Mamaia, carosabilul a fost imbracat in asfalt de tip MASF.La Constanta, continua lucrarile de asfaltare pe bulevardul Mamaia, intre strada Mihai Viteazu si bulevardul Tomis.Circulatia autovehiculelor va fi restrictionata…

- Circulația rutiera pe mai multe drumuri naționale este ingreunata din cauza protestelor fermierilor. Mai mulți polițiști dirijeaza traficul. Agricultorii din 12 raioane ale tarii cer autoritatilor ajutor pentru depasirea crizei provocate de seceta si grindina din acest an.