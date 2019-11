Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de extindere si modernizare a zonei de control documente de pe Aeroportul International "Henri Coanda" din Capitala au fost finalizate, informeaza, vineri, Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), intr-o postare pe Facebook. "Astazi, 29 noiembrie 2019, s-au incheiat lucrarile de…

- Incep lucrarile pe inca un santier in Capitala. Primarul Gabriela Firea a anuntat ca vor demara curand lucrarile la pasajul suprateran Doamna Ghica. "Lucrarile la Pasajul suprateran Doamna Ghica intra in linie dreapta. Am semnat autorizatia de construire. Urmeaza devierea si modernizarea tuturor…

- Locuitorii a doua strazi din municipiul Suceava beneficiaza din aceasta toamna de strazi și trotuare noi, cu locuri de parcare amenajate și marcate, ca urmare a finalizarii lucrarilor de reparație capitala.Cele doua strazi modernizate sunt strada Viitorului din cartierul Obcini si strada Putna, din…

- Politistii locali din Capitala au salvat un pui de pisica blocat in compartimentul motorului unei masini, dupa ce acesta se incurcase printre cablurile electrice ale autoturismului, potrivit Agerpres. Un echipaj al serviciului Politia Animalelor din cadrul Directiei Generale de Politie Locala si…

- O adolescenta a fost batuta cu pumnii si picioarele si apoi tarata de par pentru ca ar fi refuzat sa loveasca o alta fata. Incidentul s-a petrecut intr-un parc din Bucuresti, fiind filmat si postat pe Facebook, imaginile devenind virale. Politia s-a sesizat si a deschis o ancheta, scrie Mediafax.

- Un operator 112 a ignorat apelul unui barbat din Ialomița care semnala ca un șofer conduce baut și ci viteza intr-o localitate, iar acesta ar fi produs in scurt timp un accident in care a murit un tanar și alte doua persoane au fost ranite. „Inchide, domnule, ca ții linia ocupata!” i-a spus apelantului…

- Circulatia rutiera in zona Aeroportului Otopeni va fi modificata, incepand de luni, in urma demararii de catre CFR a lucrarilor pentru calea ferata intre aeroport si Gara de Nord. "In vederea demararii de catre CFR a lucrarilor pentru legatura feroviara intre Aeroportul Henri Coanda si Gara…