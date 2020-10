CNAB: 39 de utilaje multifuncţionale performante de deszăpezire şi de degivrare, la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti ”Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti a derulat, luni, 19 octombrie, revista de front a utilajelor speciale de interventie pe timp de iarna la Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti. A fost trecuta in revista intreaga flota de 39 de utilaje multifunctionale performante de deszapezire si de degivrare, pe care Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti le poate mobiliza pentru a interveni in orice moment, atunci cand situatia meteorologica o va cere”, a transmis, luni, Compania. Acestea vor actiona pentru deszapezirea/degivrarea intregii suprafete de miscare a aeroportului: piste,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

