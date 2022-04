CNA: Reuniune a autoritatilor de reglementare in audiovizual din Flancul Estic

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data de la declansarea invaziei ruse, Consiliul de Miniștri din Ucraina s-a desfasurat public marti, a anuntat premierul Denis Smigal, potrivit AFP. „Astazi, pentru prima data de la inceputul razboiului, guvernul a avut o reuniune publica”, a precizat prim-ministrul pe Telegram. „Majoritatea…

- „Militarizarea Europei se accelereaza ca urmare a eforturilor aliantei”, a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova.Prin promisiunea ca va furniza arme suplimentare Ucrainei, alianta confirma interesul sau de continuare a ostilitatilor, a adaugat ea.Liderii statelor…

- NATO va desfasura patru noi grupuri de lupta in Bulgaria, Romania, Ungaria si Slovacia, pentru a-si consolida apararea pe flancul sau estic contra Rusiei, a anuntat miercuri secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, informeaza AFP, Reuters si dpa. NATO are deja grupuri de lupta…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a anunțat miercuri in avanpremiera summit-ului NATO, ca alianța nord-atlantica va inființa patru noi grupuri de lupta in Romania, Bulgaria, Ungaria și Slovacia. Reamintim ca in cazul Romaniei a fost agreata in urma cu o luna crearea unui grup de lupta, condus…

- Peste 75% dintre ruși vor ca Putin sa atace Polonia dupa Ucraina: Cați au spus Romania? Peste 75% dintre ruși vor ca Putin sa atace Polonia dupa Ucraina: Cați au spus Romania? Potrivit rezultatelor unui sondaj realizat de institutul sociologic „Active Group” din Ucraina, 86,6% dintre ruși sunt de acord…

- Va ataca Rusia Moldova și țarile baltice, dupa razboiul din Ucraina? Presa europeana: Transnistria, veriga slaba Oamenii din Lituania, Slovacia, Letonia, Estonia, Romania și Polonia se tem ca Rusia nu se va opri in Ucraina și se tem ca operațiunile militare ar putea escalada dupa incheierea razboiului…

- Inainte de reuniunea speciala a Consiliului European din seara zilei de 24 februarie, DIGITALEUROPE și unsprezece asociații TIC din Europa Centrala și de Est, din care face parte și ANIS, au emis urmatoarea declarație: „Noi, reprezentand 36.000 de companii digitale in Europa, de la tehnologie verde…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat vineri un apel catre Formatul Bucuresti 9 (B9) (Romania, Bulgaria, Ungaria, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Slovacia si Cehia) de a oferi Kievului asistenta in aparare, de a impune sanctiuni si a exercita presiuni asupra Rusiei pentru a pune capat…