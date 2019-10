Consiliul National al Audiovizualului (CNA) recomanda televiziunilor difuzarea spoturilor TV ale Autoritatii Electorale Permanente (AEP) ce informeaza diaspora privind votul la alegerile prezidentiale. In total, noua membri CNA au votat pentru aceasta recomandare, iar unul "impotriva". Elena Botez, sef serviciu in cadrul AEP, a vorbit despre importanta celor doua spoturi - unul despre votul la urna in strainatate si unul despre votul prin corespondenta. "In parteneriat cu Televiziunea Romana, desfasuram o ampla campanie de informare in ceea ce priveste votul pentru romanii aflati in strainatate…