- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) se va intruni in sedinta publica extraordinara, luni, la ora 12,00, pentru a adopta o decizie cu privire la regulile de comunicare audiovizuala in perioada starii de urgenta. "Pentru desfasurarea in conditii de siguranta pentru toti participantii la sedinta,…

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA), intrunit joi intr-o sedinta extraordinara la solicitarea Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a aprobat difuzarea unui spot informativ prin care populatia sa fie prevenita cu privire la infectia cu coronavirus.

- Consiliul National al Audiovizualului a analizat, in sedinta publica din data de 18.02.2020, rapoartele de monitorizare privind duratele orare ale insertiilor de publicitate difuzate in luna decembrie 2019 interval orar 07:00 18:00 de 10 posturi centrale de televiziune Antena 1, Antena 3, B1 TV, Kanal…

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a stabilit lista posturilor de televiziune care trebuie retransmise obligatoriu („must carry“) in 2020 de toti operatorii de cablu din Romania, intre care se numara trei canale noi.

- Membrii Consiliului National al Audiovizualului isi exprima profundul regret cu privire la disparitia jurnalistei Cristina Topescu si transmit condoleante tuturor celor care au iubit-o si apreciat-o, fiind un model pentru toti profesionistii din presa scrisa si audiovizuala din Romania, se arata…

- In anul 2019, Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a aplicat posturilor de televiziune in valoare totala de 1,3 milioane de lei, campioanele amenzilor fiind Realitatea TV, Romania TV si B1 TV.