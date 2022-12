Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a adresat o scrisoare deschisa ambasadorului Austriei la Bucuresti, Adelheid Folie, in care dezaproba modul in care jurnaliștii romani au fost tinuti la distanta, joi, de ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, dupa votul negativ acordat tarii noastre…

- Ministrul de interne din Austria, Gerhard Karner, vorbește despre blocada Schengen pe care o impune Romaniei, intr-un interviu acordat publicației Der Standard, dupa votul de joi din Consiliul JAI. Oficialul austriac denunța o desfașurare primita a procesului de extindere a Schengen și incearca sa…

