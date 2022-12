Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) și-a exprimat dezaprobarea fața de felul in care jurnaliștii romani au fost tratați de ministerul austriac de Interne. Aceștia au fost blocați de bodyguarzi, in vreme ce Gerhard Karner dadea declarații presei austriece.

- Alexander Van der Bellen, presedintele austriac, a declarat vineri ca regreta decizia guvernului de a bloca aderarea Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen. Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, a incercat sa explice de ce a votat impotriva intrarii Romaniei in Schengen, invocand vicii de…

- Presa austriaca a reacționat, vineri, dupa ce ambasadoara Austriei la București, Adelheid Folie, a fost convocata de urgența la MAE de ministrul Bogdan Aurescu, considerand atitudinea Vienei impotriva aderarii Romaniei la Schengen „inadmisibila, nejustificata și inamicala, cu consecințe inevitabile…

- Jurnaliștii din Romania s-au deplasat la Bruxelles pentru a acoperi Consiliul JAI, in care s-a votat cererea de aderare a Romaniei la spațiul Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, a spus, in prima declarație dupa ce a votat impotriva intrarii Romaniei și Bulgariei in Schengen, ca este „suparat” ca „s-a trezit cu documentele juridice” ale extinderii spațiului de libera circulație pe masa. El a susținut in continuare teza celor 100.000…

- Ministrul de interne al Austriei, Gerhard Karner, isi mentine dreptul de veto impotriva aderarii Romaniei si Bulgariei la Schengen. Ministrul a contrazis informatiile din presa potrivit carora Austria ar putea ceda la Consiliul ministrilor de interne din 8 decembrie de la Bruxelles.

- Ministrul de interne al Austriei, Gerhard Karner, iși menține dreptul de veto impotriva aderarii Romaniei și Bulgariei la Schengen. Ministrul a contrazis informațiile din presa potrivit carora Austria ar putea ceda la Consiliul miniștrilor de interne din

- Gerhard Karner, ministrul austriac de Interne, a facut vineri o noua declaratie prin care respinge intrarea Romaniei si a Bulgariei in Schengen. "Pentru noi, decizia se aplica faptul ca noi credem ca are sens sa includem Croatia si sa nu includem Bulgaria si Romania acum. Este important (in cazul sistemului…