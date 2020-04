Proiectul de lege elaborat in acest sens urmarește transpunerea in legislația naționala a Directivei UE nr. 1808/2018 cu privire la serviciile media audiovizuale, care a avut ca scop, printre altele, "nivelarea terenului de joc" al pieței de profil din punct de vedere al poverii reglementarii, audiovizualul clasic considerandu-se nedreptațit din acest punct de vedere in comparație cu noii jucatori online, inclusiv din social media, noteaza Profit.ro.

Termenul de "serviciu de platforma de partajare a materialelor video" este definit ca "serviciul al carui scop principal ori o funcționalitate…