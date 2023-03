CNA amenință copiii cu dosare penale, cine orchestrează tot - AUDIO - Convorbiri halucinante Intrebarile in sine demonstreaza ca elevii au ințeles ca CNA a derapat de la rosturile instituției. Iar raspunsurile incomplete, superficiale sau chiar evazive ne arata ca membrii CNA, cu rang de miniștri secretari de stat, percep in mod eronat realitațile lumii in care traim și modul in care trebuie sa-l protejeze pe cetațean și, in același timp, sa protejeze drepturile și libertațile fundamentale ale presei. Pentru CNA, „Saptamana altfel” s-a transformat in „Saptamana degeaba”. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 14 martie 2023, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au organizat o acțiune, pe raza comei Valea Lunga, care a vizat verificarea modului in care sunt respectate prevederile legale privind apele. In cadrul acțiunii au fost depistate 4 persoane, din comuna Valea Lunga, in timp ce aruncau…

- Braconaj cu 40 de caini de vanatoare in Botoșani. Polițiștii au dat amenzi de 35.000 lei.Polițiștii din Vlasinești, județul Botoșani, au facut sambata 25 de percheziții domiciliare la locuințe și imobile aparținand unor suspecți in 6 dosare penale de braconaj cinegetic. Fii la curent cu cele…

- In cadrul ultimei ședințe de analiza a Autoritații de Teritoriale de Ordine Publica (ATOP) a fost expusa problema siguranței școlare. Datele prezentate oficialilor ATOP scot in evidența faptul ca, la acest moment, polițiștii fac cercetari in 50 de anchete ce au ca obiect «fapte de violența». Unele dintre…

- Controale ale polițiștilor de la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe periculoase Timiș, in weekend, la deținatorii de arme. Oamenii legii au deschis mai multe dosare penale și au dat amenzi de zeci de mii de lei, iar 9 deținatori de arme s-au ales cu permisele anulate.

- S- a organizat o acțiune punctuala pentru prevenirea producerii accidentelor rutiere pe fondul nerespectarii regimului legal de viteza ori a utilizarii telefonului mobil la volan fara dispozitive de tip maini libere. Astfel, pentru neregulile descoperite, in acest interval, polițiștii au aplicat 93…

- Politistii au efectuat, in perioada 1 - 26 ianuarie, 133 de perchezitii si au pus in aplicare 90 de mandate de aducere, in dosare penale ce vizeaza infractiuni economice, informeaza Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat transmis duminica, in cauzele penale…

- VAL de tineri din ALBA, prinși beți sau drogați la volan, de polițiști: S-au ales cu dosare penale VAL de tineri din ALBA, prinși beți sau drogați la volan, de polițiști: S-au ales cu dosare penale La data de 6 ianuarie 2023, in jurul orei 23,15, polițiștii Biroului Rutier Alba Iulia, in timp ce acționau…

- Joi, 29 decembrie, polițiștii din Curtea de Arges au fost din nou pe urmele celor care dețin și comercializeaza, fara drept, articole pirotehnice. In urma celor constatate, au fost retrase de la vanzare și confiscate articole pirotehnice cantarind aproximativ 150 kg, fiind intocmite doua dosare penale…