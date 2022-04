Stiri pe aceeasi tema

Consiliul National al Audiovizualului a informat distribuitorii de servicii de programe ca pot retransmite posturile Espreso si Rada TV din Ucraina fara a solicita acorduri de retransmisie din partea acestora, potrivit news.ro.

Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a decis, in sedinta de marti, revocarea somatiei publice aplicate postului Nasul TV in sedinta din 17 martie, pentru emisiunea "Sa vorbim despre tine", editia din 28 februarie, si, in urma reanalizarii raportului, s-a decis sanctionarea postului cu amenda…

Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a sanctionat, joi, cu o amenda de 50.000 de lei postul de radio Gold FM din cauza nerespectarii dispozitiilor legislatiei audiovizualului referitoare la asigurarea informarii corecte in cadrul unor emisiuni consacrate agresiunii Federatiei Ruse impotriva…

Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a aprobat, joi, o adresa a Televiziunii publice referitoare la introducerea in grila canalelor TVR 3, TVR International, TVR Cluj si TVR Iasi a unui program special dedicat refugiatilor, realizat prin preluarea transmisiilor produse de TVR si alte posturi…

Postul Russia Today nu se mai transmite in spatiul audiovizual romanesc, a informat, luni, Consiliul National al Audiovizualului, precizand ca a demarat controale la distribuitorii de servicii din teritoriu pentru a se asigura ca niciun post din Federatia Rusa nu mai este retransmis in tara noastra.

Analistul politic Cozmin Gușa comenteaza valul extrem de mare de postari și informații eronate care apar pe tema razboiului din Ucraina. Gușa atenționeaza ca textele unor oameni specializați in manipulare și platiți sa furnizeze informații false sunt preluate in mediul online de influenceri care…

Consiliul National al Audiovizualului a sanctionat marti societatea RCS & RDS S.A. cu amenda de 20.000 de lei pentru nerespectarea dispozitiilor privind conditiile de eliberare si modificare a avizului de retransmisie, informeaza Agerpres.

Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a sanctionat, marti, postul Kanal D cu o amenda de 10.000 de lei pentru incalcarea legislatiei in domeniu referitoare la protectia minorilor.