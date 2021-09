Premierul Florin Citu a declarat sambata ca motiunea "Romania liberala", cu care el candideaza la presedintia PNL, a fost votata de 40 de filiale ale partidului din 41. "La precedentul Consiliu National mi-am anuntat candidatura pentru presedintia PNL si atunci aveam in spate o echipa cu care am pornit la drum, dar am spus din primul moment ca voi construi si obiectivul era de a aduce in spatele meu intreg PNL dupa acest congres. Astazi, dupa ce s-au votat motiunile, sunt 40 de filiale care au votat motiunea 'Romania liberala', dintre care 34 au votat doar motiunea 'Romania liberala'.…