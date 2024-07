Acționarii Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) au ales astazi un nou Consiliu de Administrație (CA) pentru un mandat de patru ani, generand controverse legate de procesul de selecție. Conform surselor, cei 7 membri ai noului CA sunt: Corneliu Felix Ardelean (fost director in Ministerul Transporturilor) Mirela Birchi (consilier al ministrului Transporturilor) Georgeta Bumbac (director general […] The post CN Aeroporturi București are un nou Consiliu de Administrație! Fondul Proprietatea a contestat selecția appeared first on Puterea.ro .