CN ACN SA Constanta va reabilita Turn Comanda Ecluza Ovidiu

Stiri pe aceeasi tema

- In baza cererii nr. 32577 din data de 16 mai 2024 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularii si inregistrarii firmei Shaorma Es SRL. Firma are ca obiect de activitate grupa CAEN 561 ndash; "restaurante". Fondatorul este Memet Cimena, din Constanta, tot el…

- In baza cererii nr. 28709 din data de 24 aprilie 2024 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularii si inregistrarii profesionistului Expert Emiati SRL. Firma are ca domeniu principal de activitate grupa CAEN 561 ndash; "restaurante" si are sediul pe strada…

- In Monitorul Oficial al Romaniei, la data de 14 mai 2024 s a publicat extrasul de incheiere privind inmatricularea unei noi societati de catre un barbat din Constanta. In Monitorul Oficial al Romaniei, la data de 14 mai 2024 s a publicat extrasul de incheiere privind inmatricularea unei noi societati…

- Ieri, 14 mai 2024, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Infractionalitatii de Mediu au descins la sediul unei societati din municipiul Constanta cu obiect de activitate operatiuni cu deseuri Firma a fost sanctionata de politisti La data de 14 mai a.c., politistii din cadrul Serviciului…

- Ropetech Services SRL are sediul in Constanta, pe strada Dunarii nr. 9In baza cererii nr. 20348 din data de 25.03.2024 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularii si inregistrarii profesionistului Ropetech Services SRL.Fondator si administrator al firmei…

- In baza cererii nr. 18552 din data de 18 martie 2024 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constiturii, inmatricularii si inregistrarii profesionistului Flori Gin si Cafea SRL. Sediul este in Agigea, judetul Constanta, strada Gorunmului nr. 21. Activitatea principala a firmei este…

- Noua firma va avea sediul social in municipiul Constanta, strada Theodor D. Sperantia nr. 60A si se va ocupa de lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale. Capitalul social de 200 lei este detinut de asociatul unic Poya Abdul Habib. In baza cererii nr. 17918 din data de 14.03.2024…

- In Monitorul Oficial al Romaniei, la data de 12 aprilie 2024 s a publicat extrasul de incheiere privind inmatricularea unei noi societati de catre un barbat domiciliat in Constanta.In Monitorul Oficial al Romaniei, la data de 12 aprilie 2024 s a publicat extrasul de incheiere privind inmatricularea…