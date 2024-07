Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, Colegiul Medicilor din Romania a solicitat solutionarea „de urgenta” a problemelor generate de conditiile prevazute in contractele de prestari servicii medicale, in contextul in care sursa de finantare pentru trimestrul IV al acestui an „nu este precizata”, potrivit Agerpres. Conform CMR, Hotararea…

- Adrian Veștea, ministrul Dezvoltarii din partea PNL, a discutat despre negocierile dintre PNL și PSD privind data alegerilor, spunand ca aceste aspecte trebuie clarificate in cadrul coaliției. Intrebat daca ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, va prezenta premierului Hotararea de Guvern referitoare…

- Senatul a adoptat și amendat un proiect de completare a Legii Cetațeniei, inițiat de Guvern, in calitate de prima Camera sesizata. Conform acestuia, cetațenia romana poate fi acordata la cerere unei persoane straine care este casatorita cu un cetațean roman și cu care conviețuiește in Romania de cel…

- Un transport ce conține 16.000 de kituri de igiena a plecat in aceasta dimineața spre Ucraina, transportul fiind asigurat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența și prin grija Ministerului Apararii Naționale. Decizia a fost luata de Comitetul Național pentru Situații de Urgența, convocat…

- Romania va dezvolta in curand o stațiune de interes național in zona Padina-Peștera. Cu o investiție de aproximativ 80 de milioane de euro, aceasta inițiativa promite sa transforme locația intr-o noua destinație de atracție pentru turiști. Stațiunea va avea doua partii de schi și o baza de agrement…

- Romania va deschide un nou punct de frontiera cu Bulgaria la Giurgiu, spre Ruse. Acesta va fi in regim de bac, activitate de care se va ocupa o firma din Zimnicea. Potrivit unei Hotarari de Guvern, noul nou punct de frontiera cu Bulgaria de la Giurgiu va fi in regim de bac pentru transportarea vehiculelor…

- Marcel Ciolacu a spus joi ca problema concediilor medicale va fi rezolvata printr-o Ordonanța de Urgența care va stabili cine este scutit de la impozitul pe concediul medical. Marcel Ciolacu a decis cine nu va plati impozit pe concediul medical! Premierul a spus ca va fi pregatita o Ordonanța de Urgența…

- Ministrul Digitalizarii, Bogdan Gruia-Ivan, a anunțat ca cardul de sanatate va suferi o transformare majora, devenind disponibil și in format electronic, asemanator cu un card bancar. Aceasta schimbare vine ca parte a unui proces de modernizare a sistemului medical, cu scopul de a aduce tehnologia in…