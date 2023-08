Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a avut marți un discurs la ceremonia de inchidere a Forumului Comercial BRICS 2023 organizat la Johannesburg, in Africa de Sud. Discursul este intitulat „Consolidarea solidaritații și cooperarii pentru contracararea riscurilor și provocarilor și construirea in comun…

- In preajma participarii la cel de-al 15-lea Summit BRICS și efectuarii unei vizite de stat in Africa de Sud de catre președintele Chinei, Xi Jinping, China Media Group (CMG) a semnat duminica la Johannesburg acorduri de cooperare cu principale instituții mass-media din țari africane, dintre care Uniunea…

- Vicepreședintele Adunarii Naționale din Africa de Sud, Solomon Lechesa Tsenoli, s-a intalnit, sambata, cu directorul China Media Group (CMG), Shen Haixiong, și l-a felicitat pentru incheierea unui acord de cooperare cu MultiChoise, cea mai mare platforma de transmisie live din Africa. Shen Haixiong…

- Sezonul II al clasicilor citați de Xi Jinping a fost lansat in Africa, de China Media Group (CMG), la Hotelul Leonardo din Johannesburg (Africa de Sud), proiect in caer sunt compilate citate ale președintelui Xi, din clasicii chinezi antici, incluse in discursuri, articole și observații. La evenimentul…

- Forumul pentru Cooperare Media „Partenerii Noștri Africani”, organizat de China Media Group (CMG) și Uniunea Africana a Audiovizualului, a fost organizat la Nairobi (Kenya). Ministrul chinez al Culturii și Turismului, Hu Heping, a participat la forum, in timp ce Directorul general CMG, Shen Haixiong,…

- China Media Group (CMG) a lansat proiectul TV „Arta chinezeasca stralucește in Hong Kong”, un program in care sunt evidențiate legaturile culturale dintre China continentala și Regiunea Administrativa Speciala Hong Kong (HKSAR). Transmis de canalul CGTN Documentary, programul prezinta peste 30 de filme…

- Wang Yi, membru al Biroului politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (PCC), directorul Oficiului pentru Afaceri Externe al Comitetului Central al PCC, a participat luni la reuniunea inalților reprezentanți pentru afaceri și securitate naționala din țarile BRICS, organizata la Johannesburg…

- Space for a Better World și OP Global Events, sub patronajul Ministerului Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, organizeaza in perioada 11-14 iunie, la București, evenimentul AIM HIGHER ROMANIA, cu participarea extraordinara a urmatorilor astronauți: Nicole Stott, NASA Astronaut, Aquanaut & Artist,…