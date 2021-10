CMC a aprobat regulamentul de acordare a ajutorului financiar pentru persoanele defavorizate

Stiri pe aceeasi tema

- A fost votat proiectul de lege privind acordarea unui ajutor materiale, care reprezinta 40% din suma facturilor in perioada rece a anului, pentru mai multe grupuri de locuitori ai capitalei. Hotararea a fost luata cu 43 de voturi in cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinau.

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a aprobat luni utilizarea dozei 3 a vaccinului anti-COVID. Specialiștii au luat decizia de a aproba utilizarea dozei 3 a vaccinului anti-COVID pentru persoanele care au cel puțin 18 ani. Doza 3 trebuie sa fie facuta la peste 6 luni de la doza 2, au…

- Comisia Europeana a aprobat resurse suplimentare in valoare de 2 miliarde euro pentru redresare in Romania, Italia, Spania si Luxemburg. In Romania se vor investi 56 milioane euro pentru a se oferi sprijin material grupurilor defavorizate, cum ar fi mese calde, asistenta acordata copiilor defavorizati…

- Valoarea ajutorului social pentru familiile defavorizate va creste cu 42,5 lei si va constitui nu mai putin de 1.096 lei. Asta dupa ce Guvernul a aprobat indexarea cu 3,86% a venitului minim garantat, din 1 octombrie, potrivit canal2.md. Potrivit Executivului, cheltuielile pentru indexarea…

- Consilierii județeni de Iași au aprobat astazi in unanimitate credite de angajament pentru realizarea Parcului Industrial Holboca. Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe a declarat ca vor fi elaborate planul urbanistic zonal și studiul de fezabilitate. Costel Alexe: Holboca este cel de-al…

- Comisia Europeana a transmis Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) aprobarea pentru finantarea cu 206,984 milioane de euro a ''Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Olt'', program selectat in cadrul Programului Operational…

Consilierii locali din Campia Turzii au aprobat in cadrul ședinței ordinare de joi, 26 august 2021, proiectul de hotarare privind desființarea construcțiilor cu caracter provizoriu, avand destinația...

- 15:57 // Guvernul a dat unda verde pentru semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind transportul aerian. Potrivit autoritaților, acordul va permite operarea zborurilor directe din Chișinau spre SUA. 15:55 // A fost aprobat Regulamentul de funcționare…