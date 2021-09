Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Romaniei s-a calificat, duminica, in sferturile de finala ale Campionatului Mondial de volei feminin Under-18, care are loc la Durango (Mexic), dupa ce a invins echipa Slovaciei cu scorul de 3-2 (21-25, 25-22, 16-25, 25-21, 15-11). Tricolorele antrenate de Marius Macarie s-au impus dramatic…

- Naționala a ajuns la un singur pas de elita tenisului mondial din Cupa Davis, dupa victoria cu Portugalia din weekend precedent. Romania va intalni Peru, in barajul Grupei Mondiale din Cupa Davis. Echipa noastra va juca pe teren propriu, meciul urmand a avea loc in perioada 26-27 sau 27-28 Noiembrie…

- Victorie superba obținuta de naționala feminina de volei junioare U18 a Romaniei la Campionatul Mondial din Mexic. In ultimul meci din Grupa C, Romania a invins, cu scorul de 3-2 (25-15, 23-25, 22-25, 25-19, 15-10), formația Thailandei. Punctele reprezentativei tricolore au fost reușite de Ștefania…

- Karim Adeyemi, atacant la Salzburg în vârsta de 19 ani, a debutat cu gol la naționala Germaniei în victoria, scor 6-0, împotriva Armeniei, din preliminariile CM 2022. Fotbalistul care joaca în campionatul austriac are origini românești. Pe lânga Gnabry…

- Simona Halep s-a impus luni in primul meci disputat in ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open, dupa ce a invins-o pe italianca Camila Giorgi, cu 6-4, 7-6(3), relateaza GSP.Revenita dupa o accidentare care a facut-o sa paraseasca topul primelor 10 jucatoare ale lumii, Halep (13 WTA) a trecut…

- Elizabeta Samara, care a disputat partida de dublu si o partida de simplu in meciul cu Hong Kong, din sferturile de finala ale turneului olimpic feminin pe echipe la tenis de masa, a regretat ca Romania nu a profitat de culoar pentru a accede in semifinale. „Victoria de la dublu ne-a adus un moral mult…

- Naționala României prezenta la Tokyo învins, joi, cu scorul de 1-0, Honduras, în prima etapa a Grupei B. Jucatorii României, Alex Pascanu și George Ganea, au scos în evidența ambiția echipei care și-a lasat ”fiecare picatura de sudoare” pe teren. ”Suntem…

- La intrecerea continentala din Croatia, Romania se lupta pentru medalia de aur cu Rusia.Campionatul European de tenis de masa la categoriile de varsta Under 19 si Under 15 se disputa in aceasta perioada in Croatia, la Varazdin.Prima sectiune este cea U 19 juniori 1 , iar selectionata Romaniei, care…