- Scrimera romana Ana-Maria Popescu, vicecampioana olimpica la Tokyo, a castigat medalia de argint la Cupa Mondiala de spada de la Dubai, sambata, dupa ce a fost invinsa in finala de estoniana Kristina Lehis, cu 15-14. Lehis si-a luat astfel revansa dupa esecul din semifinalele JO 2020, obtinand a treia…

- Cotidianul Kurir a scris ca jucatorii echipei nationale a Serbiei vor dona prima de un milion de euro pentru calificarea la Cupa Mondiala din Qatar copiilor cu dizabilitati, informeaza marca.com, citat de news.ro Prima totala de un milion de euro le-a fost promisa jucatorilor de catre presedintele…

- Romania joaca in deplasare cu Liechtenstein de la ora 19:00, in ultimul meci din preliminariile CM 2022. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și televizata de Pro TV. Tot de la 19:00 se disputa și Macedonia de Nord - Islanda, in ultima etapa a preliminariilor Cupei Mondiale din Qatar.Romania prinde barajul pentru…

- Carl Hayman se adauga pe lista lunga a fostilor jucatori de rugby care sufera de dementa, informeaza lequipe.fr. Fost pilier al nationalei Noii Zeelande, Hayman a marturisit pentru site-ul The Spinoff despre afectiunea care îsi face loc din ce în ce mai mult în rugbiul profesionist.La…

- Emiratele Arabe Unite vor gazdui viitoarea editie a Cupei Mondiale a Cluburilor, la inceputul anului 2022, a anuntat, miercuri, presedintele Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, citat de AFP. "Cupa Mondiala a Cluburilor se va juca la inceputul lui 2022. Nu sunt inca stabilite…

- Un raport comandat de UEFA a evaluat la 2,5-3 miliarde de euro intr-un interval de patru ani pierderile financiare ale federatiilor europene in cazul in care controversatul proiect al FIFA, de revizuire a calendarului international, ar fi adoptat si ar duce la desfasurarea Cupei Mondiale de fotbal…

- Selectionerul Mirel Radoi a anuntat, in mod surprinzator, ca nu va fi antrenorul echipei nationale, indiferent daca aceasta se va califica sau nu la barajul de accedere la Cupa Mondiala din 2022, transmite News.ro. „In momentul de fata ar trebuie sa vorbim despre partidele ramase si nu despre soarta…

- Localitatea croata Otocac a gazduit, in perioada 5-9 octombrie, intrecerile Cupei Mondiale la popice, competiție ajunsa la cea de-a 32-a ediție. La feminin, reprezentanta Romaniei, CS Electromureș Tg. Mureș, a avut o prestație meritorie, terminand competiția pe locul VI, cu un total de 3287 de popice…