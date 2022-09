Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici (dublu campion european și mondial la seniori in vara acestui an) a reușit sambata sa se califice in semifinalele probei de 100m liber din cadrul CM Natație rezervat juniorilor. Competiția se desfașoara la Lima, Peru.

- Stafeta combinata de 4x100 m liber, formata din David Popovici, Patrick Sebastian Dinu, Rebecca Aimee Diaconescu si Bianca-Andreea Costea, s-a calificat, joi, in finala la Campionatul Mondial de inot pentru juniori, la Lima.

- David Popovici a obținut miercuri calificarea in finala probei de 200 m liber din cadrul Campionatelor Mondiale de Natatie pentru juniori, dupa ce a fost inregistrat cu cel mai bun timp din seriile de la Lima.

- Dupa ce a caștigat medalia de aur la 100 m liber, cu record mondial absolut și cea de la 200 m liber cu record mondial de juniori, David Popovic s-a calificat și in finala probei de 400 m liber de la Campionatul European de la Roma.

- Stafeta combinata a Romaniei, compusa din David Popovici, Patrick Sebastian Dinu, Bianca Costea si Rebecca Aimee Diaconescu, a obtinut, miercuri, medalia de argint in finala probei de 4x100 m liber din cadrul Campionatelor Europene de inot pentru juniori, care se desfasoara in

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat marti in finala cursei de 100 de metri liber la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta, inregistrand un record mondial la juniori. Finala va avea loc miercuri, 22 iunie, la ora 19.22 si va fi transmisa in direct in Romania de TVR 1.

- David Popovici (17 ani) concureaza astazi, de la ora 19:02, in finala probei de 200 de metri liber a Campionatelor Mondiale de natație in bazin lung de la Budapesta! Romanul este mare favorit la medalia de aur! Evenimentul nu este trasmis la TV in Romania. In semifinalele de ieri, David Popovici a…