- Romania nu a obtinut nicio medalie la Cupa Mondiala de lupte de la Belgrad, la care a participat cu 16 sportivi, 8 la lupte libere, 6 la greco-romane si 2 la feminin. Vineri, in recalificarile cat. 65 kg, moldoveanul Nicolai Grahmez l-a invins pe romanul de origine rusa Nikolai Okhlopkov.…

- Luptatorul Piotr Ianulov a cucerit medalia de bronz la Cupa Mondiala de la Belgrad. In finala mica a categoriei de greutate 86 kg, sportivul de 34 de ani a dispus de indianul Deepak Punia, scor 4-1. La 65 kg, Nicolai Grahmez a cedat in finala mica ucraineanului Hor Ohannesian, cu 1-7. Anterior, Gheorghii…

- In perioada 12-18 decembrie, in or. Belgrad, Serbia se desfașoara Cupa Mondiala la lupte. 505 luptatori din 51 de state au revenit pe covorul de lupte, la cea mai importanta competiție a anului 2020. Republica Moldova este reprezentata la aceasta competiție internaționala de 22 de sportivi. Primii in…

- Sportivul roman Vlad Mariea a pierdut in ultimul tur al recalificarilor la cat. 82, luni, la lupte greco-romane, in Cupa Mondiala de la Belgrad. Mariea s-a impus, luni, in primul tur al recalificarilor in fata israelianului Igor Petrishin, dar apoi a fost invins de cehul Oldrich Varga. Vlad Mariea castigase…

- Romania a incheiat Cupa Mondiala online de haltere pentru cadeti de la Lima (Peru) cu trei medalii, toate cucerite in prima zi a competitiei. Florin Cosmin Krupla (cat. 55 kg) obtinut doua medalii de argint (smuls si total) si una de bronz (aruncat). Romania a avut zece sportivi…

- Federatia internationala de lupte (UWW) a anuntat miercuri ca din cauza neindeplinirii unor cerinte de participare, editia 2020 a Campionatelor Mondiale de la Belgrad (12-20 decembrie) a fost anulata si inlocuita cu o Cupa Mondiala individuala ce va avea loc tot in Serbia, potrivit Agerpres.United…

- UEFA a anunțat, miercuri, ca a anulat turneul final al Campionatului European rezervat jucatorilor sub 19 ani, programat in Irlanda de Nord, noteaza News.ro.Competiția trebuia inițial sa se desfașoare intre 19 iulie și 1 august, dar a fost ulterior amanata pentru luna noiembrie, din cauza pandemiei…