CM handbal feminin: Franța, Germania și Ungaria continuă parcursul perfect – Rezultatele zilei Nu au fost surprize nici sambata la Campionatul Mondial de handbal feminin, unde favoritele Franța, Germania, Olanda și Ungaria au caștigat fara emoții partidele disputate. Nationala de handbal feminin a FranteiFoto: JB Autissier / Panoramic / Profimedia CM de handbal feminin: Victorie categorica pentru Romania in meciul de debut Franța, Ungaria, Germania și Olanda au punctaj maxim dupa primele meciuri la CM handbal feminin Germania a reușit scorul zilei la CM de handbal feminin, 45-22 (25-12) cu Iran și e lider in grupa F cu punctaj maxim. Multe goluri a inscris și Olanda in meciul cu Congo,… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

- Primul meci al echipei naționale de handbal feminin a Romaniei la Campionatul Mondial s-a incheiat cu o victorie categorica cu 44-19 (25-6), in compania reprezentativei naționalei statului Chile.

- Campionatul Mondial de handbal feminin a inceput cu o victorie zdrobitoare, inca din prima zi. Norvegia a caștigat primul meci din grupe cu Groenlanda, scor 43-11. Naționala de handbal feminin a Romaniei debuteaza la Campionatul Mondial pe 1 decembrie, impotriva celei mai slabe formații din grupa, Chile.…

- Campionatul Mondial a pornit miercuri la drum cu patru meciuri. Norvegia a debutat cu o victorie zdrobitoare in fața Groenlandei 43-11, iar Austria a trecut de Coreea de Sud cu 30-29. Naționala de handbal feminin a Romaniei debuteaza la Campionatul Mondial pe 1 decembrie, impotriva celei mai slabe…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins, vineri, reprezentativa Portugaliei, scor 32-22 (17-7), in al doilea meci de la Trofeul Carpati, gazduit de Bistrita. Capitanul Cristina Neagu, care nu a jucat in primul meci, a intrat in lot, dar a stat pe banca tehnica, fiind in recuperare dupa o accidentare…

- Echipa de fotbal a Serbiei s-a calificat la EURO 2024, desi a reusit doar un rezultat de egalitate cu Bulgaria, 2-2, duminica seara, pe teren propriu, in ultimul sau meci din preliminarii. Serbia, care doar prin jocul rezultatelor mai putea pierde calificarea, a fost condusa de bulgari cu 2-1, prin…

- Nationala de handbal feminin va debuta cu reprezentativa Elvetiei, in 23 noiembrie, la Trofeul Carpati gazduit de Bistrita. Va fi ultimul test al echipei Romaniei inaintea plecarii la Campionatul Mondial.Trofeul Carpati se va disputa intre 23-25 noiembrie, la Bistrita, unde selectionerul Florentin…

