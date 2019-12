Stiri pe aceeasi tema

- Muntenegru a invins astazi Suedia, scor 26-23, și va infrunta Serbia in meciul pentru locul 5 de la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia. Antrenor Per Johansson (49 de ani) a dedicat victoria unei sportive care e legitimata in Romania. Ivona Pavicevic (23 de ani), extrema stanga de la…

- Romania a terminat pe locul 12 Campionatul Mondial de Handbal, pierzand in ultimul meci, 20-37 cu Japonia. „Tricolorele” iși pot face acum calcule pentru prezența la Jocurile Olimpice 2020 de Tokyo. Vor avea parte de doua echipe foarte grele. Din grupa ar putea face parte Coreea de Nord, Serbia sau…

- Miercuri au avut loc ultimele meciuri din grupele principale, în urma carora s-au stabilit semifinalele Campionatului Mondial de handbal din Japonia. Norvegia, Olanda și Spania s-au alaturat Rusiei, formație care își asigurase deja prezența în penultimul act competiției.Rezultatele…

- ROMANIA - SUEDIA 22-34. In urma acestui rezultat, nationala de hadbal feminin a Romaniei a ratat si sansa de a se califica la turneul preolimpic, urmand sa incheie CM de handbal mai jos de locul 8. Daca vom invinge maine, Japonia, vom juca pentru locurile 9-10, iar daca vom pierde vom juca pentru…

- Luni s-au jucat meciuri doar in grupa principala I, la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia. Romania va evolua marti, de la ora 13.30, cu Suedia, potrivit news.ro.Rezultatele inregistrate in partidele de luni sunt: Germania – Serbia 28-29, Danemarca – Olanda 27-24 si Coreea de…

- Duminica s-au jucat primele partide in grupele principale, la Campionatul Mondial din Japonia. Romania a pierdut cu campioana olimpica en-titre, Rusia, si a ratat astfel orice sansa de a mai spera la medalii, potrivit news.ro.Rezultatele complete de duminica sunt: Grupa I – Serbia –…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei este la egalitate cu Rusia, scor 10-10, la pauza, la CM din Japonia.Jucatoarele lui Tomas Ryde au fost conduse in timpul reprizei la o diferenta de patru goluri. Citește și: Decizia majora ICCJ! Iese Dragnea din inchisoare? Duminica se…

- Muntenegru, echipa pregatita de Per Johansson și Adi Vasile, pe care Romania o va intalni la Mondiale, pe 4 decembrie, a trecut de Germania, in ultimul amical pe pamant european, scor 33-29. CM de Handbal se va disputa in perioada 30 noiembrie - 15 decembrie, in Japonia;Romania va juca 5 meciuri in…