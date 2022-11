CM fotbal Qatar 2022: Să înceapă distracţia! Astazi, de la ora 18:00 va avea loc partida de deschidere a Campionatului Mondial de fotbal, Qatar-Ecuador, precedata cu o ora de ceremonia de deschidere .Competitia va fi transmisa de canalele TVR Cea de-a 22-a editie a Cupei Mondiale la fotbal, prima organizata intr-o tara araba si a doua pe continentul asiatic incepe astazi pe stadionul „Al Bayit" din Al Khor, arena cu 60000 de locuri, a doua ca marime intre cele destinate marelui eveniment. Un alt fapt interesant este acela ca tara gazda, Qatar, este debutanta la Cupa Mondiala, ceea ce nu s-a mai intamplat de la primele doua editii (1930… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

