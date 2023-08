Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal feminin a SUA a fost eliminata de la Cupa Mondiala, dupa ce a fost invinsa de Suedia, scor 5-4, la loviturile de departajare.Neinvinse la Cupa Mondiala din 2011, coechipierele lui Megan Rapinoe, castigatoarea Balonului de Aur, au avut cele mai bune ocazii timp de 120 de minute, dar…

- Naționala de rugby a Romaniei a intrat oficial in pregatire pentru Cupa Mondiala din Franța, competiție care va avea loc in septembrie și octombrie. Romania are inca privilegiul de a fi intre cele 20 de echipe care s-au calificat la cel mai important eveniment rugbistic al planetei.Din 17 iunie, ...

- Naționala de futsal a Romaniei a fost repartizata in grupa A din Elite Round, pentru calificarea la Cupa Mondiala din 2024 (FOTO). Tricolorii, antrenați de tirgumureșeanul Kacso Endre, se vor duela cu Kazakhstan, Azerbaijan și Olanda – potrivit tragerii la sorți care s-a efectuat joi, 8 iunie, la sediul…

- Jucatoarea americana de tenis Jessica Pegula, numarul 3 mondial, a fost invinsa clar de belgianca Elise Mertens (28 WTA), cu 6-1, 6-3, vineri, in turul 3 la Roland Garros, potrivit Agerpres.Elise Mertens s-a impus in toate cele trei meciuri pe care le-a disputat pana acum impotriva Jessicai Pegula,…

- Ana Bogdan a parasit turneul de la Roland Garros inca din runda inaugurala, jucatoarea noastra fiind invinsa in trei seturi de Camila Osorio Serrano, jucatoare ajunsa pe tabloul principal ca lucky loser.

- Marcelo Bielsa este liber de contract de la plecarea sa de la Leeds, in februarie 2022, si s-a inteles cu federatia uruguayana de mai multe saptamani. Luni s-a anuntat semnarea contractului, potrivit news.ro."El Loco" ii succede lui Diego Alonso, care nu a fost reconfirmat in functie la finalul contractului…

- Cine este prezentatoarea Eurovision 2023. A jucat in Game of Thrones! Finala Eurovision 2023 a avut loc sambata, 13 mai, la Liverpool. Caștigatoarea ediției din acest an este Loreen , reprezentanta Suediei, care a impresionat cu piesa Tattoo. Hannah Waddingham s-a numarat printre prezentatorii show-ului,…

- Nationala masculina de polo pe apa a Romaniei s-a calificat la turneul final al Cupei Mondiale, dupa ce a invins China cu scorul de 18-9 (5-1, 5-1, 3-3, 5-4) in semifinalele turneului intercontinental de la Berlin Romania s-a calificat dupa 13 ani la finala Cupei Mondiale, in urma unei serii de patru…