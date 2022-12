CM de fotbal Qatar 2022: Olanda –SUA 3-1 (2-0), Nu neglijați portocala Echipa lui Louis van Gaal este prima calificata in sferturile de finala Olanda lui Louis van Gaal nu este o echipa stelara, ca Spania sau Franta in zilele lor faste. Este o echipa condusa de o filosofie pragmatica, in care apararea este bine pusa la punct, fara urme de betonare, iar linia de mijloc stie sa declanseze contre fulgeratoare. SUA au o echipa tanara si exploziva care te invita sa joci fotbal, daca ai cu cine si cu ce. Si fotbalistii neerlandezi au calitate! Un 2-0 pentru Olanda din doua suturi cadrate, scoredificator la pauza, doua assist-uri ale lui Dumfries pentru Depay si Blind,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

