- Echipajul feminin de dublu vasle categorie usoara al Romaniei, format din Ionela-Livia Cozmiuc si Gianina-Elena Beleaga, a obtinut medalia de aur, sambata, la Campionatele Mondiale de canotaj pentru seniori, de la Plovdiv.

- Echipajul masculin de dublu rame al Romaniei, format din Marius-Vasile Cozmiuc si Ciprian Tudosa, a obtinut medalia de argint, sambata, la Campionatele Mondiale de canotaj pentru seniori, de la Plovdiv.

- Fetele de la dublu vasle, categorie ușoara, s-au calificat in finala, la Mondiale, dupa ce au caștigat cursa din semifinale. Ionela Cozmiuc și Gianina Beleaga, campioanele mondiale din 2017, de la Sarasota, s-au calificat in finala de 6 și la Mondialele de la Plovdiv (Bulgaria)."Tricolorele" au facut…

- Trei echipaje romanesti s-au calificat, vineri, in semifinalele etapei a doua a Cupei Mondiale de canotaj, care are loc la Linz (Austria), in timp ce unul ca evolua direct in finala, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Canotaj. Echipajul feminin de opt plus unu s-a clasat…