- Pugilista romana Lacramioara Perijoc s-a calificat in semifinalele categoriei 54 kg la Campionatele Mondiale de box feminin de la Istanbul (Turcia) si si-a asigurat astfel medalia de bronz. Pana sa ajunga in semifinale, Lacramioara Perijoc, campioana europeana in 2019, le-a invins, rand pe rand, pe…

- Pugilista romana Lacramioara Perijoc s-a calificat in optimile de finala ale categoriei 54 kg, la Campionatele Mondiale de box feminin de la Istanbul (Turcia), dupa ce a trecut la puncte (4-1) de taiwaneza Hsiao-Wen Huang. Campioana europeana in 2019, romanca va lupta, duminica, 15 mai, cu irlandeza…

- Pugilista romana Claudia Nechita o infrunta, luni, 9 mai, pe Szabina Szucs (Ungaria), in limitele categoriei 57 kg din cadrul Campionatelor Mondiale de box de la Istanbul (Turcia), competitie programata in perioada 9-21 mai. Daca va trece de maghiara, Nechita va lupta, miercuri, 11 mai, cu o adversara…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca peste 15.000 de medici au emigrat dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, alaturi de alti profesionisti din domeniul sanitar. El considera ca, "pe langa cresterea veniturilor acestei categorii, trebuie asigurate conditii de confort profesional"…

- Galatasaray a vrut sa amane derby-ul cu Beșiktaș, programat luni, de la ora 19:00, la Istanbul. Rivala nu vrea sa auda de acest scenariu! Galata a cerut Federației de Fotbal din Turcia reprogramarea partidei cu Beșiktaș din cauza ninsorilor abundente din Istanbul. ...

- Președintele Klaus Iohannis a transmis in deschiderea Trilateralei Romania – Polonia – Turcia la nivel de consilieri prezidențiali un mesaj in care a condamnat ferm agresiunea militara rusa asupra Ucrainei și a reinterat sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritoriala

- Bulgaria, un aliat apropiat al Moscovei in vremea comunistilor, dar acum membra a UE si NATO, si-a inchis sambata spatiul aerian pentru aeronavele rusesti, alaturandu-se celor mai multe state europene intr-un act de solidaritate cu Ucraina. O turista, Natalia Samohina, a ajuns la Bansko, o statiune…

- Cotidianul turc Karar a publicat un material despre Alexandru Cicaldau (24 de ani) și Olimpiu Moruțan (22), cei doi romani transferați de Galatasaray in vara lui 2021. Titlul, sugestiv, este „10 milioane de regrete in Cimbom”, aluzie la banii platiți de clubul din Istanbul in schimbul celor doi mijlocași.…