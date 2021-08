Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bologa a obținut, vineri, medalia de bronz la proba de judo, categoria 60 de kilograme. Este a doua medalie de bronz pe care Bologa o obține la o ediție a Jocurilor Paralimpice, dupa cea din 2016 de la Rio, și totodata, este a doua medalie pentru Romania la competiția care a debutat pe 24 august…

- Tamas Bogya, sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia, a obținut singura medalie a delegației Romaniei, la Campionatele Mondiale de Orientare Masters, dupa ce s-a clasat pe a treia treapta a podiumului in proba de lunga distanța. World Masters Orienteering Championships 2021 – Campionatele Mondiale…

- Ana Maria Popescu (36 de ani) a caștigat medalia de argint in proba de spada de la Jocurile Olimpice. In finala, romanca a cedat la limita in fața chinezoaicei Sun Yiwen, 10-1 Ana Maria Popescu a obținut a treia medalie olimpica din cariera, dupa argintul de la Beijing, in proba de simplu, și aurul…

- Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Roman, este invitatul din aceasta saptamana al emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”. Ca sportiv a avut o cariera stralucita, incununata cu doua trofee olimpice cucerite la sabie individual – medalia de aur, in 2000, la Sydney și medalia de bronz,…

- Gimnastul roman Marian Dragulescu, in varsta de 40 de ani, a declarat ca visul sau de a cuceri medalie olimpica de aur este inca viu, inaintea celei de-a cincea sa participari la Jocurile Olimpice. „Dintotdeauna mi-am dorit sa castig medalia de aur, este singura medalie din palmares care imi lipseste.…

- Reprezentativele Frantei, Angliei, Cehiei, Elvetiei si Suediei si-au asigurat calificarea in optimile Euro-2020, in urma rezultatelor inregistrate luni in grupele B si C, relateaza news.ro Danemarca a invins Rusia, scor 4-1, iar Belgia a trecut de Finlanda, scor 2-0, danezii si belgienii calificandu-se…

- Atletul roman Marius Cocioran s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, in proba de 50 km mars, a confirmat World Athletics, dupa cum a anuntat, miercuri, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. Cocioran se afla pe locul 84 in clasamentul mondial al probei, cu 1.141 de puncte. Cel mai…

