CM 2022 Qatar | Hansi Flick: „Suntem în această situaţie din vina noastră“ Reprezentativa Germaniei intalnește in aceasta seara pe Costa Rica, in etapa 3 a Grupei E de la Cupa Mondiala din Qatar, iar obiectivul nu poate fi decat victoria. Ca sa ajunga in optimi, „Mannschaft-ul“ are nevoie și de o victorie a Spaniei in fața Japoniei. Descopera oferta Superbet de pariuri pentru grupele Mondialului din Qatar și alege-ți favoritele! Hansi Flick, selectionerul Germaniei, a declarat ca echipa sa poarta intreaga vina pentru situatia in care se afla in acest moment la Cupa Mondiala. „Suntem in aceasta situatie din vina noastra, pentru ca nu am jucat bine. Acum depinde de noi… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

