Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Frantei s-a calificat la Cupa Mondiala dupa ce a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 8-0, selectionata Kazahstanului, in penultima etapa a grupelor europene de calificare la competitia din Qatar, potrivit news.ro. Au marcat Mbappe ‘6, ’12, ’32, ’87, Benzema…

- Autoritațile de la București au dat publicitații noua lista a țarilor cu risc epidemiologic. in zona Roșie avem țari precum Slovenia, Estonia, Serbia, Croația, Muntenegru, Slovacia, Marea Britanie, Bulgaria, Ucraina, Austria, Republica Moldova, Cehia, Olanda, Turcia, Grecia, Irlanda, Ungaria, Federația…

- Trei dintre reprezentativele Romaniei vor avea parte joi, 7 octombrie, de jocuri de verificare . Prima echipa care intra in dreptunghiul verde este Romania U19, care sustine in aceasta perioada un cantonament in Bucuresti. Tricolorii lui Adrian Vasai vor da piept cu Cipru U19, disputa fiind programata…

- Nationala de volei masculin a Rusiei este prima sfertfinalista a Campionatului European, dupa ce a eliminat sambata, in optimi, reprezentativa Ucrainei, potrivit news.ro. Rusia s-a impus cu scorul de 3-1, pe seturi 22-25, 25-16, 25-22, 25-22. Tot sambata se va juca si a doua partida…

- Insulele Feroe au oferit surpriza zilei în Preliminariile CM 2022, învingând, marți, Moldova, scor 2-1. Tot în Preliminariile CM 2022, Memphis Depay a reușit primul hat-trick la naționala Olandei, în victorie 6-1 împotriva Turciei. Franța a pus capat unei…

- Franța, campioana mondiala en-titre, a terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat, sâmbata, în deplasare, cu Ucraina, în preliminariile Cupei Mondiale din 2022.Rezultatele înregistrate sâmbata:Grupa AIrlanda vs Azerbaidjan 1-1Au marcat: Duffy '87 /…

- De duminica. 29 august, vom avea noutați in ceea ce privește lista țarilor cu risc epidemiologic crescut. Astfel, Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința din data de 26 august 2021, Hotararea numarul 63 pentru actualizarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic…