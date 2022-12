Stiri pe aceeasi tema

Coreea de Sud și Elveția au completat vineri seara ultimele doua locuri vacante in optimile de finala ale Cupei Mondiale din Qatar, care continua fara nicio zi de pauza cu fazele eliminatorii, ce debuteaza sambata cu meciul dintre Olanda și SUA, anunța Mediafax.

Dupa cele patru meciuri disputate vineri in grupele G si H, se cunoaste programul complet al optimilor de finala de la Cupa Mondiala din Qatar 2022. Cap de afis va fi infruntarea Franta – Polonia.

Programul fazei eliminatorii a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar:

Selectionata Braziliei s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, dupa ce a invins echipa Elvetiei cu scorul de 1-0 (0-0), luni seara, pe Stadium 974 din Doha, intr-un meci din Grupa G.

Franța este prima echipa calificata in optimile Cupei Mondiale, dupa a doua victorie in grupe, 2-1 cu Danemarca. Mbappe a marcat ambele goluri ale "cocoșului galic", in minutele 61 și 86. Danezii au egalat la 1 prin Christensen, la doar 7 minute de la deschiderea scorului.

Cea mai probabila finala a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar (20 noiembrie - 18 decembrie 2022) este intre Argentina si Franta, cu posibilitatea ca actuala campioana a lumii sa-si pastreze titlul, conform unui studiu realizat de banca braziliana de investitii XP, care a folosit modele matematice…

Cupa Mondiala FIFA 2022 are loc anul acesta in Qatar, primul stat din istorie din Orintul Mijlociu care gazduiește un astfel de eveniment. Competiția va avea loc in perioada 20 noiembrie - 18 decembrie, anunța Mediafax.

Stadionul Lusail, din Qatar, arena unde se va disputa finala Cupei Mondiale 2022, a gazduit vineri finala Lusail Cup, primul meci de fotbal desfasurat pe aceasta arena, conform news.ro.