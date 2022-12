Stiri pe aceeasi tema

Echipele de start pentru meciul dintre selectionatele Frantei si Poloniei, care are loc duminica, pe Al Thumama Stadium din Doha, in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, potrivit Agerpres.:

Selectionata Marocului conduce echipa Canadei cu scorul de 2-1, la pauza meciului care are loc joi, pe Al Thumama Stadium din Doha, in Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.

Echipele de start pentru meciul dintre selectionatele Canadei si Marocului, care are loc joi, pe Al Thumama Stadium din Doha, in Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar:

Selectionatele Poloniei si Argentinei sunt la egalitate, 0-0, la pauza meciului care are loc miercuri seara, pe Stadium 974 din Doha, in Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.

Selectionatele Tunisiei si Frantei sunt la egalitate, 0-0, la pauza meciului care are loc miercuri, pe Education City Stadium din Doha, in Grupa D a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.

Selectionata Statelor Unite conduce echipa Iranului cu scorul de 1-0, la pauza meciului care are loc marti seara, pe Al Thumama Stadium din Doha, in Grupa B a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.

Selectionatele Tarii Galilor si Angliei sunt la egalitate, 0-0, la pauza meciului care are loc marti seara, pe Ahmad Bin Ali Stadium din Ar-Rayyan, in Grupa B a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.

Selectionata Senegalului conduce echipa Ecuadorului cu scorul de 1-0, la pauza meciului care are loc marti, pe Khalifa International Stadium din Ar-Rayyan, in Grupa A a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.