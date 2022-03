CM 2022, baraj: Portugalia vs Macedonia de Nord - Ultimul obstacol pentru Cristiano Ronaldo

Stiri pe aceeasi tema

- Macedonia de Nord vrea sa mai produca o victima dupa ce a eliminat Italia in primul meci de baraj pentru calificarea la CM Qatar 2022. In finala pentru Mondial, macedonenii intalnesc marți seara Portugalia lui Cristiano Ronaldo. Intr-un alt meci decisiv pentru Cupa Mondiala, Polonia da piept cu Suedia…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Portugaliei, Fernando Santos, spune ca meciul cu Macedonia de Nord, din finala barajului de calificare la Mondialul din Qatar, de marti seara, nu va fi usor, mai ales dupa ceea ce a aratat nationala din Balcani in meciul cu Italia, scrie AFP. Fii la curent…

- Cristiano Ronaldo (37 de ani), capitanul naționalei Portugaliei, a vorbit in cadrul conferinței de presa premergatoare meciului cu Macedonia de Nord, finala barajului de calificare la Campionatul Mondial din Qatar. Portugalia - Macedonia de Nord se joaca pe 29 martie și va fi in format liveTEXT pe GSP.ro…

- Burak Yilmaz, atacantul de 36 de ani, le-a dat speranțe turcilor, cand a redus de la 0-2 la 1-2, apoi i-a „ingropat”, irosind penalty-ul de 2-2. Un fan a tras cu pistolul in televizor dupa ratarea sa. Capitanul Turciei, Burak Yilmaz, iși anunțase decizia la conferința de presa premergatoare semifinalei…

- Macedonenii au prins aripi dupa victoria de la Palermo, 1-0 cu Italia, in semifinalele barajului pentru calificarea la CM din Qatar, și promit sa dea marea lovitura la Porto: prezența in premiera la un Mondial. Golul cu care Aleksandar Trajkovski a dus Macedonia de Nord in finala barajului de marți,…

- Naționala de fotbal a Italiei se pregatește sa dea piept cu Portugalia sau cu Turcia, pentru un loc intre cele 32 de naționale de la Cupa Mondiala din Qatar 2022 (21 noiembrie-18 decembrie), a 22-a ediție a turneului final suprem.

- Starul portughez Cristiano Ronaldo, care viseaza sa joace la a cincea sa Cupa Mondiala in acest an, in Qatar, cu nationala de fotbal a tarii sale, a declarat pentru ESPN Brazilia ca se pregateste pentru "batalii grele" in barajul de calificare, scrie AFP, relateaza Agerpres. ''Ar fi foarte…

- Cristiano Ronaldo, care viseaza sa joace la a cincea sa Cupa Mondiala în acest an, în Qatar, a declarat ca Portugalia se pregateste pentru "batalii grele" în barajul de calificare, scrie AFP."Ar fi foarte trist sa nu ne atingem obiectivul, accederea la Cupa Mondiala…