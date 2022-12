Stiri pe aceeasi tema

Luca Modric, liderul selectionatei Croatiei, crede ca echipa sa este "pregatita" sa invinga Argentina in semifinalele Cupei Mondiale din Qatar si a subliniat ca fotbalistii croati vor da "totul" pe teren in meciul de marti, chiar daca sunt constienti ca vor avea "multe dificultati" cu un jucator…

Naționala de fotbal a Argentinei s-a calificat cu emoții in semifinala Campionatului Mondial din Qatar, invingand la lovituri de departajare Olanda. Dupa 90 de minute, scorul a fost 2-2, dupa ce Argentina a condus cu 0-2. La penalty-uri, Argentina a ratat o data, iar Olanda de doua ori, anunța Mediafax.…

Echipele de start pentru meciul dintre selectionatele Frantei si Poloniei, care are loc duminica, pe Al Thumama Stadium din Doha, in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, potrivit Agerpres.:

Echipele de start pentru meciul dintre echipele Argentinei si Australiei, care are loc sambata seara, pe Ahmad Bin Ali Stadium din Ar-Rayyan, in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, potrivit Agerpres:

Echipele de start pentru meciul dintre selectionatele Camerunului si Braziliei, care are loc vineri seara, pe Lusail Stadium din Al Daayen, in Grupa G a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar:

chipele de start pentru meciul dintre selectionatele Croatiei si Belgiei, care are loc joi, pe Ahmad Bin Ali Stadium din Ar-Rayyan, in Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar:

Echipele de start pentru meciul dintre selectionatele Arabiei Saudite si Mexicului, care are loc miercuri seara, pe Lusail Stadium din Al Daayen, in Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar:

Echipele de start pentru meciul dintre selectionatele Portugaliei si Uruguayului, care va avea loc luni seara, pe Lusail Stadium din Al Daayen, in Grupa H a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar: