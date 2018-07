Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Suediei s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Mondiale, dupa ce a invins, marti, la Sankt Petersburg, cu scorul de 1-0 (0-0), selectionata Elvetiei. Unicul gol al meciului a fost...

- Selectionata Suediei s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, dupa ce a invins Elvetia cu scorul de 1-0 (0-0), marti, pe stadionul din Sankt Petersburg. AGERPRES (editor: Mihai Tenea)

- Duel european la Sankt Petersburg pentru un loc in sferturile Cupei Mondiale. Suedia si Elvetia nu vor sa-si dezamaeasca suporterii si vor sa se califice intre cele mai bune opt echipe ale lumii. Partida este in exclusivitate la TVR 1 si TVR HD de la ora 17:00.

- Ultimele doua meciuri din faza optimilor a Cupei Mondiale din Rusia 2018, se disputa marți, 3 iulie. In primul meci, Suedia echipa care in 2014 nu se califica la Campionatul Mondial din Brazilia, intalnește revelația grupelor, Elveția intr-un meci disputat pe stadionul din Saint Petersburg. Faza optimilor…

- Selectionerul echipei de fotbal a Elvetiei, sarbul Vladimir Petkovic, si-a exprimat satisfactia pentru calificarea in optimile de finala ale Cupei Mondiale din Rusia, dupa victoria cu 2-0 in fata Costa Rica, afirmand ca optimile de finala reprezentau ''obiectivul minim fixat". …

- Brazilia și Elveția s-au calificat in optimile Cupei Mondiale, in timp ce Serbia și Costa Rica au plecat acasa. In urma victoriei cu 2-0, Brazilia a ocupat prima poziție in grupa și se va intalni cu Mexic, in timp ce Elveția, ocupanta locului secund in grupa, se va duela cu Suedia.In ultima…

- Brazilia joaca și ea azi primul meci de la Campionatul Mondial, unul dificil, contra Elveției. Acesta e al doilea duel din grupa E, unde Serbia a invins-o pe Costa Rica, 1-0. LIVE DE LA 21:00 BRAZILIA - ELVEȚIA Urmarește partida liveTEXT AICI! Urmarește partida liveVIDEO AICI! Click AICI pentru…

- Echipa Germaniei a invins cu scorul de 3-2 dupa prelungiri formatia Finlandei, duminica, intr-o partida din cadrul Campionatului Mondial de hochei pe gheata editia 2018, care se desfasoara in Danemarca. Suedia, detinatoarea trofeului, a inregistrat a sasea victorie consecutiva, impunandu-se…