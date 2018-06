Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Spaniei a câstigat Grupa B a Cupei Mondiale din Rusia si va juca în optimi cu selectionata tarii gazda, dupa ce a obtinut dramatic un rezultat egalitate, 2-2 (1-1), cu Marocul, luni seara, la Kaliningrad.

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Dupa infrangeri in primele doua meciuri din grupe, Egipt și Arabia Saudita nu mai au nici o șansa de a avansa in optimile Cupei Mondiale. Inainte de a parasi Rusia, cele doua se vor infrunta pentru a caștiga primele și singurele puncte la acest turneu. Fara a fi…

- Programul meciurilor de luni, 25 iunie la CM 2018: 17,00 (ora Romaniei) Arabia Saudita - Egipt, la Volgograd (Volgograd Arena, TVR 2), in Grupa A17,00 (ora Romaniei) Uruguay - Rusia, la Samara (Samara Arena, TVR 1, TVR HD), in Grupa A21,00 (ora Romaniei) Spania - Maroc, la Kaliningrad…

- Echipa Spaniei a invins la limita selectionata Iranului, cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri seara, pe Kazan Arena, in Grupa B a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia.Diego Costa (54) a marcat singurul gol al partidei, dupa care iranienii pastreaza totusi sanse de a avansa in competitie, avand in vedere victoria…

- Spania este lider in grupa B dupa doua meciuri, cu 4 puncte. Același numar de puncte il are și Portugalia. Cele doua au remizat in primul meci, scor 3-3, apoi au batut Iran, respectiv Maroc, scor 1-0. Practic este egalitate perfecta. Motivul pentru care Spania conduce grupa este unul cel puțin curios:…

- Portugalia si Spania vor sustine miercuri 20 iunie partidele din runda a doua a grupelor la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia, in timp ce Uruguayul isi poate asigura calificarea in optimi. Programul de miercuri 20 iunie: 15,00 (ora Romaniei) Portugalia - Maroc, la Moscova (stadionul…

- Iubitorii fotbalului au avut parte de un meci de senzație, vineri seara, in cea de-a doua zi a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. Selectionatele Portugaliei si Spaniei, ultimele doua campioane europene, au terminat la egalitate, 3-3 (2-1), pe Stadionul Fist din Soci, in Grupa B a...

