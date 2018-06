Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Frantei s a calificat in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, joi, dupa ce a invins cu mare dificultate selectionata statului Peru cu scorul de 1 0 1 0 , pe Ekaterinburg Arena, in Grupa C a competitiei, informeaza Agerpres.ro. Unicul gol al partidei a fost inscris…

- Reprezentativa Frantei s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, joi, dupa ce a invins cu mare dificultate selectionata statului Peru cu scorul de 1-0 (1-0), pe Ekaterinburg Arena, in Grupa C a competitiei. Unicul gol al partidei a fost inscris de Kylian Mbappe (34).…

- "Suntem foarte multumiti ca avem 4 puncte", a reactionat selectionerul Danemarcei, Age Hareide, dupa ce echipa sa a remizat cu Australia, 1-1, joi, la Samara, in Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. In opinia lui Hareide, pentru calificarea in optimi Danemarca mai are nevoie "probabil" de un…

- Franța - Peru, grupa C de la Campionatul Mondial! Prima etapa din faza grupelor Cupei Mondiale din Rusia a fost una dominata de surprize uriașe. Multe favorite s-au impiedicat, pierzand puncte uriașe sau chiar meciuri contra unor adversare mult mai slab cotate. Printre ele nu s-a numarat și Franța,…

- Selectionata Frantei a invins reprezentativa Australiei cu scorul de 2-1 (0-0), sambata, pe Kazan Arena, in Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. ''Les Bleus'' au obtinut o victorie chinuita, prin...

- Asistenta video in arbitraj (VAR) a fost utilizata pentru prima oara in istoria Cupei Mondiale, sambata la Kazan, in cursul meciului dintre Franta si Australia, din cadrul Grupei C a competitiei, informeaza AFP. Arbitrul uruguayan Andres Cunha a intrerupt jocul si a vizionat imaginile la marginea terenului,…

- Andre Carillo, atacantul nationalei statului Peru, a prezentat obiectivul selectionatei sale, care abordeaza meciurile din Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal din pozitia de outsider, dupa Franta sau Danemarca, dar...

- Selectionerul Didier Deschamps a anuntat lotul de 23 de jucatori ai Frantei pentru turneul final al Cupei Mondiale din Rusia (14 iunie - 15 iulie), dupa jucatorii care evolueaza in campionatul intern, cei mai multi provenind de la echipe din La Liga. Franta face parte din Grupa C, alaturi de Australia,…