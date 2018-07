Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare performanța sportiva din istoria Croației a scos în strada, azi noapte, sute de mii de oameni pe strazi. Uralele au rasunat în fiecare colț al țarii care, la a patra prezența la turneul final al unui campionat mondial, s-a calificat în finala. Suporterii croații…

- In viziunea bookmakerilor, Franta este principala favorita la castigarea Cupei Mondiale, cu o cota de 3.05 potrivit Betano si 3.00, conform efortuna.ro. Nationala pregatita de selectionerul Didier Deschamps este urmata de Anglia, cu o cota de 3.75, iar Belgia si Croatia au cele mai...

- Puțin peste 24 de ore au mai ramas pana la debutul sferturilor de finala de la Campionatul Mondial, iar suporterii au inceput deja dezbaterea privind viitoarea campioana a lumii. Sferturile debuteaza vineri, cu disputa dintre Uruguay și Franța, de la ora 17:00. Seara, de la 21:00, Brazilia se dueleaza…

- Selectionata de fotbal a Braziliei este considerata favorita la castigarea titlului de campioana a lumii, dupa calificarea in sferturile de finala ale Cupei Mondiale 2018, in urma victoriei cu 2-0, obtinuta in fata reprezentativei Mexicului, luni la Samara, scrie Digi24.ro.

- Cele mai puternice echipe nationale lupta pentru titlul de campioana mondiala, iar pariorii au inceput deja sa mizeze pe favorite. In Rusia, sunt doua echipe care pornesc cu șanse mari la caștigarea Cupei Mondiale. Brazilia și Germania sunt favoritele winmasters.ro la castigarea CM 2018. Sud-americanii…

- Simona Halep va disputa sambata finala de la Roland Garros impotriva americancei Sloane Stephens (10 WTA). Jucatoarea noastra a avansat in finala dupa ce a invins-o in semifinale pe Garbine Muguruza, 6-1, 6-4, la capatul unei evoluții stralucitoare a jucatoarei noastre. ...

- Dupa trei meciuri cu adversare de mana a doua, Simona Halep va juca, astazi (ora 12.00, Eurosport), in optimile de la Roland Garros cu una dintre revelatiile circuitului feminin, Elise Mertens (16 WTA). Iar continuarea drumului va fi tot mai dificila.