- Reprezentativa Elvetiei a invins, vineri, cu scorul de 2-1, selectionata Serbiei, intr-un meci din etapa a doua a Grupei E de la Cupa Mondiala, in care ultimul gol al elvetienilor a fost inscris in minutul 90.

- Meciul dintre selectionatele Serbiei si Elvetiei, care va avea loc vineri, de la ora 21,00 (ora Romaniei, TVR 1, TVR HD), la Kaliningrad, in Cupa Mondiala de fotbal din Rusia, poate complica si mai mult lucrurile...

- Dalila Jakupovic a beneficiat de retragerea lui Naomi Osaka, obținand calificarea in sferturile turneului WTA de la Birmingham. Aici o va intalni pe Magdalena Rybarikova o foarte experimentata jucatoare pe iarba. Sportiva slovaca a caștigat in sezonul trecut doua turnee pe aceasta suprafața, impunandu-se…

- Selectionata Braziliei, cvintupla campioana mondiala, va sustine vineri al doilea sau meci la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia, contra selectionatei Costa Ricai, in timp ce Serbia va infrunta Elvetia.Programul meciurilor de vineri, 22 iunie:15,00 (ora Romaniei) Brazilia - Costa Rica,…

- Da, totul in aceasta Cupa Mondiala de fotbal este posibil, inclusiv ca Germania, campioana mondiala en titre sa fie invinsa de naționala mexicana, energica, fara viziune, pe alocuri norocoasa, dar mancand gazon pentru victorie. Scorul a fost decis in prima repriza, cand Lozano inscrie in poarta nemților,…

- Neymar, primul antrenament cu balonul cu naționala Braziliei. Atacantul a participat joi la primul antrenament colectiv cu balonul alaturi de echipa de fotbal a Braziliei, in ciuda unei usoare jene datorate lungii perioade de indisponibilitate, selectionerul Tite introducandu-l printre titularii care…

- Mereu cu jucatori extrem de talentați in lot și cu un spirit de lupta marca inregistrata, Serbia este o echipa redutabila la turneele finale. Brazilia pare favorita in grupa E, iar sarbii se vor duela pentru calificare cu Elveția și Costa Rica.

- Nationala de fotbal a Romaniei va sustine un meci amical cu reprezentativa statului Chile, in data de 31 mai, in localitatea austriaca Hartberg, potrivit anuntului facut pe site-ul Asociatiei Nationale a Fotbalului Profesionist (ANFP) din Chile. Romania va fi a treia adversara a chilienilor,…