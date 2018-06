Stiri pe aceeasi tema

- Selectionatele Danemarcei si Frantei au terminat la egalitate, 0-0, marti, la Moscova, pe stadionul Lujniki, în Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, iar ambele echipe s-au calificat în optimile de finala dupa primul meci fara goluri al turneului.

- Reprezentativa Frantei s a calificat in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, joi, dupa ce a invins cu mare dificultate selectionata statului Peru cu scorul de 1 0 1 0 , pe Ekaterinburg Arena, in Grupa C a competitiei, informeaza Agerpres.ro. Unicul gol al partidei a fost inscris…

- "Suntem foarte multumiti ca avem 4 puncte", a reactionat selectionerul Danemarcei, Age Hareide, dupa ce echipa sa a remizat cu Australia, 1-1, joi, la Samara, in Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. In opinia lui Hareide, pentru calificarea in optimi Danemarca mai are nevoie "probabil" de un…

- Selectionerul Didier Deschamps a anuntat lotul de 23 de jucatori ai Frantei pentru turneul final al Cupei Mondiale din Rusia (14 iunie - 15 iulie), dupa jucatorii care evolueaza in campionatul intern, cei mai multi provenind de la echipe din La Liga. Franta face parte din Grupa C, alaturi de Australia,…