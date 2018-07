Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Frantei va primi din partea Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), suma de 32,5 milioane de euro pentru castigarea Cupei Mondiale din Rusia, potrivit cifrelor comunicate de forul mondial. Finalista Croatia va fi recompensata cu suma de 23,9 milioane de euro, in timp ce Belgia, medaliata…

- Selectionata Frantei a invins echipa Croatiei cu scorul de 4 2 2 1 , in aceasta seara, pe Stadionul Lujniki din Moscova, in finala Cupei Mondiale de fotbal 2018, din Rusia.Acesta este al doilea titlu mondial castigat de selectionata Frantei. ...

- Selectionerii Frantei si Croatiei aliniaza formulele obisnuite in finala Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, care va avea loc duminica, de la ora 18,00 (ora Romaniei), pe Stadionul Lujniki din Moscova (TVR 1, TV...

- Selectionata Angliei va evolua in formula sa obisnuita in meciul cu Croatia, de miercuri seara, de la ora 21,00 (ora Romaniei, TVR 1, TVR HD), pe Stadionul Lujniki din Moscova, in semifinalele Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. In garnitura Croatiei s-a produs o modificare fata de meciul…

- Presedintele Uniunii Europene de Fotbal (UEFA), Aleksander Ceferin, nu este surprins de faptul ca toate cele patru echipe calificate in semifinalele Cupei Mondiale 2018 din Rusia provin de pe batranul continent, informeaza agentia DPA, citata de Agerpres.

- Suedia a facut doua schimbari in echipa, fata de meciul din optimi, pentru partida cu Anglia, care are loc sambata, de la ora 17,00 (ora Romaniei), la Samara (Samara Arena, TVR 1, TVR HD), in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. Fundasul dreapta Mikael Lustig este…

- Selectionata Frantei va beneficia de o sustinere slaba din partea suporterilor la meciul cu Uruguay, din sferturile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal 2018, programat vineri dupa-amiaza la Nijnii Novgorod, informeaza presa franceza. Conform cotidianului Le Parisien, doar 2.000 de fani…