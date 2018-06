Stiri pe aceeasi tema

- Serbia - Brazilia si Elvetia - Costa Rica, de la 21:00, sunt meciurile care incheie, miercuri, Grupa G de la Cupa Mondiala din Rusia. Inaintea celor doua partide, Brazilia e lider, la egalitate cu Elvetia, dar sarbii au de ce sa spere.

- Miercuri va fi decisa soarta Germaniei (campioana mondiala en-titre) la CM din Rusia, dar și cea a Braziliei, vazuta inaintea competiției una din marile favorite la caștigarea trofeului. De la ora 17:00 vor avea loc meciurile din Grupa F, in care toate cele patru echipe au șanse la calificarea in optimi.…

- Brazilia- Costa Rica de la ora 15:00 și Serbia- Elveția de la ora 21:00 sunt meciurile programate astazi in Grupa E a turneului final al Campionatului Mondial. Ambele confruntari, la fel ca și duelul de la ora 18:00 din etapa a II-a a Grupei D dintre Islandda și Nigeria, vor fi transmise in direct de…

- Brazilia a dezamagit la prima reprezentație la turneul final din Rusia (1-1 cu Elveția), iar astazi spera sa obțina prima victorie. Naționala Selecao o va infrunta pe Costa Rica, de la ora 15:00, in primul meci al etapei a doua din Grupa E. Tot vineri, Nigeria o va intalni pe Islanda (ora 18:00), iar…

- Selectionata Braziliei, cvintupla campioana mondiala, va sustine vineri al doilea sau meci la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia, contra selectionatei Costa Ricai, in timp ce Serbia va infrunta Elvetia. Programul meciurilor de vineri, 22 iunie: 15,00 (ora Romaniei) Brazilia - Costa Rica, la Sankt Petersburg…

- Prima Braziliei pentru caștigarea Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018. Brazilienii pot incasa 10 milioane de euro daca se impun. Brazilia a inceput cu stangul Campionatul Mondial și a reușit doar o remiza cu Elveția, scor 1-1, insa echipa lui Tite este in continuare printre favoritele la caștigarea…

- Trei partide cu miza importanta se dispute astazi, in cadrul Campionatului Mondial de fotbal din Rusia, duminica,In primul meci al zilei, in Grupa E, de la ora 15, la Samara, se vor intalni Costa Rica si Serbia.De la ora 18, in Grupa F, la Moscova, partida dintre campioana mondiala, Germania si Mexic.In…

- Nu mai putin de zece jucatori care evolueaza la cluburi din Bundesliga si doar unul din propriul campionat figureaza printre cei 23 de componenti ai nationalei de fotbal a Elvetiei pentru turneul final al CM din Rusia (14 iunie - 15 iulie). Selectionerul Vladimir Petkovic a renuntat la trei jucatori…