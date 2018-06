Stiri pe aceeasi tema

- In ultimul meci de astazi de la Campionatul Mondial de fotbal din Rusia, s au intalnit, la Rostov, Brazilia si Elvetia, in grupa E, la debutul in competitie al celor doua echipe.Favorita la titlul suprem, Brazilia a deschis scorul in minutul 20, prin Coutinho, cu un sut de efect din afara careului,…

- Brazilia joaca și ea azi primul meci de la Campionatul Mondial, unul dificil, contra Elveției. Acesta e al doilea duel din grupa E, unde Serbia a invins-o pe Costa Rica, 1-0. LIVE DE LA 21:00 BRAZILIA - ELVEȚIA Urmarește partida liveTEXT AICI! Urmarește partida liveVIDEO AICI! Click AICI pentru…

- Duminica, in Rusia, au loc cateva meciuri ale Cupei Mondiale de fotbal 2018, cele mai importante fiind considerate Brazilia – Elvetia (Rostov), cu incepere de la orele 21.00, in Grupa E și Germania – Mexic (Moscova, Lujniki), in Grupa F , cu incepere de la orele 18,00. Mai joaca, tot astazi, de la…

- Brazilia, marea favorita la titlul mondial, pornește la drum cu un grup ce anunța un festival ofensiv. Elveția a pierdut o singura data insa in ultimele 17 partide. Doamnelor și domnilor, imbracați hainele de gala: intra in scena marea favorita la titlul mondial! Samba Boys incep dansul pe arena din…

- Trei partide cu miza importanta se dispute astazi, in cadrul Campionatului Mondial de fotbal din Rusia, duminica,In primul meci al zilei, in Grupa E, de la ora 15, la Samara, se vor intalni Costa Rica si Serbia.De la ora 18, in Grupa F, la Moscova, partida dintre campioana mondiala, Germania si Mexic.In…

- Nationala de fotbal a Braziliei a invins duminica, intr-un meci amical, reprezentativa Austriei, cu scorul de 3-0 (1-0), intr-o partida disputata pe stadionul ''Ernst Happel'' din Viena, in fata a aproape 50.000 de spectatori. A fost ultimul meci al sud-americanilor inainte de plecarea…

- Neymar, primul antrenament cu balonul cu naționala Braziliei. Atacantul a participat joi la primul antrenament colectiv cu balonul alaturi de echipa de fotbal a Braziliei, in ciuda unei usoare jene datorate lungii perioade de indisponibilitate, selectionerul Tite introducandu-l printre titularii care…

- Dupa o campanie de calificare excelenta, nationala Braziliei isi continua seria rezultatelor bune si in amicalele de dinaintea Campionatul Mondial din Rusia. Ultima victima - chiar gazda turneului final, scor 3-0. Pe Luzhniki Stadium, din Moscova, la care au fost prezenti peste 60.000 de suporteri,…